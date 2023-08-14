3 سيارات إطفاء لإخماد حريق شقة سكنية بشارع البحر الأعظم في الجيزة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل شقة سكنية بشارع الكوثر من شارع الفاتح من شارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الكوثر من شارع الفاتح من شارع البحر الأعظم بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.