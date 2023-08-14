السيطرة على حريق شقة سكنية بزاوية ثابت في أوسيم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة زواية ثابت بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة زواية ثابت بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.