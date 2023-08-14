وزير التنمية المحلية: خطة محافظة بني سويف الاستثمارية الجديدة تشهد نسبة زيادة 8%

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشهد نسبة زيادة بلغت 8% عن العام المالي السابق 2022/ 2023 حتى تستطيع المحافظات تلبية احتياجاتها لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتى يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

بحث اللواء هشام آمنة مع الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف جهود المحافظة في تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت العامة والشوارع والميادين ، مع المتابعة المستمرة لمدى إلتزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية والورش الحرفية بتخفيض استهلاك الكهرباء وغلق اللافتات الإعلانية، وتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات وفقًا للتوقيتات المقررة، علاوة على ترشيد استهلاك الطاقة بالأعمدة الكهربائية في الشوارع الرئيسية والميادين العامة.



كما تابع اللواء هشام آمنة مع الدكتور محمد هاني الموقف التنفيذى لبعض المشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن برنامج تطوير الريف المصرى و التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، وتشمل إنشاء نقاط الإطفاء والأسواق المطورة والمواقف العمومية للسيارات، ضمن مشروعات المبادرة، منها مشروع إنشاء سوق سدس على الطريق الدائري، والذي تبلغ مساحته 850 متر، لخدمة أهالي القرية وتوابعه.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية والتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين، مشيرا إلى استمرار جولاته التفقدية للمحافظات على القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية لمتابعة سير تنفيذ المشروعات المبادرة التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة على مستوى قرى المحافظات، لاسيما وأن مبادرة «حياة كريمة» تعد المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف، وتحسين مستوى جودة حياة المواطن بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين، ومتطلبات تحسين جودتها.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية الإسراع فى بدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين من القرى المستهدفة بما يحقق الهدف من المبادرة الرئاسية بتحسين الخدمات المقدمة للجمهور وشعورهم بتغير كبير في تلقى الخدمات الأساسية لهم .