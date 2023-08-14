تنسيق الجامعات 2023.. الحد الأدنى للمرحلة الثانية 60.98% للعلمي و58.05% للأدبي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من غدا الثلاثاء الموافق 15 /8 /2023 وحتى يوم السبت الموافق 19 /8 /2023 ولمدة خمسة أيام.

وأعلن أن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية كما يلي :

الحد اﻷدنى للشعبة العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، بعدد طلبة 259445، والحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، وعدد طلاب المرحلة 90688، ليكون إجمالي عدد الطلاب: 350133.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، للإعلان نتيجة المرحلة الأولي للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بالعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور السيد عطا المشرف علي مكتب التنسيق، ودكتور عادل عبد الغفار المستشار والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

وانطلقت المرحلة يوم السبت الماضي الموافق ٥ أغسطس وتم مدها من الاربعاء موعد انتهاء المرحلة الموافق ٩اغسطس حتي يوم الخميس الموافق ١٠ أغسطس ذلك فقا للحد الأدنى التالي :

الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلبة 22304، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلبة 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلبة 74923، ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 112240 طالب وطالبة.