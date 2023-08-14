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الإثنين 14 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 30 كيلو بانجو وسلاح نارى بحوزة شخصين بالغربية بقصد الاتجار

المتهمين
المتهمين
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 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود) ، حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 30,300 كيلو جرام - فرد محلى وطلقتين لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد  الدفاع عن نشاطهما الإجرامي .
وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بـ (60 ألف جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

أجهزة وزارة الداخلية الجريمة العناصر الإجرامية الغربية