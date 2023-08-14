ضبط 30 كيلو بانجو وسلاح نارى بحوزة شخصين بالغربية بقصد الاتجار

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود) ، حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 30,300 كيلو جرام - فرد محلى وطلقتين لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي .

وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بـ (60 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

