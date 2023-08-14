تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود) ، حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 30,300 كيلو جرام - فرد محلى وطلقتين لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي .
وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بـ (60 ألف جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
ضبط 30 كيلو بانجو وسلاح نارى بحوزة شخصين بالغربية بقصد الاتجار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود) ، حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 30,300 كيلو جرام - فرد محلى وطلقتين لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي .
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود) ، حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 30,300 كيلو جرام - فرد محلى وطلقتين لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي .