تنسيق الجامعات 2023..الحد الأدنى للطب 91.9% وصيدلة 89.51%

أعلن وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدني لكليات القطاع الطبي بتنسيق القبول الجامعات، حيث وصل الحد الأدني، كلية الطب البشري 91.6 ٪، كلية طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 ٪، كلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51 ٪، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 ٪.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، للإعلان نتيجة المرحلة الأولي للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بالعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور السيد عطا المشرف علي مكتب التنسيق، ودكتور عادل عبد الغفار المستشار والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

وانطلقت المرحلة يوم السبت الماضي الموافق ٥ أغسطس وتم مدها من الاربعاء موعد انتهاء المرحلة الموافق ٩اغسطس حتي يوم الخميس الموافق ١٠اغسطس ذلك فقا للحد الأدنى التالي :

الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلبة 22304، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلبة 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلبة 74923،ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 112240 طالب وطالبة.