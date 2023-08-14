الأمن العام يضبط هاربين من أحكام قضائية تصل لـ 175 سنة حبس

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (البحيرة – المنوفية) من ضبط كلٍ من عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) ، محكوم عليه بالحبس (84) سنة وكفالات مالية فى 168 حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى تهم "تبديد - شيكات".

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) محكوم عليه بالحبس (93) سنة وكفالات مالية فى عدد 91 حكم حبس جزئى بتهم "تبديد - مبانى".

وبمواجهتهما إعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

