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الإثنين 14 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يضبط هاربين من أحكام قضائية تصل لـ 175 سنة حبس

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (البحيرة – المنوفية) من ضبط كلٍ من عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) ، محكوم عليه بالحبس (84) سنة وكفالات مالية فى 168 حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى تهم "تبديد - شيكات". 
(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) محكوم عليه بالحبس (93) سنة وكفالات مالية فى عدد 91 حكم حبس جزئى بتهم "تبديد - مبانى". 
وبمواجهتهما إعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

بالبحيرة قطاع الامن العام الهاربين