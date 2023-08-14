الزمالك يراقب مهاجم الأهلي من أجل ضمه

أكد مصدر بالزمالك، أن إدارة الكرة بالنادي تهتم وتراقب مفاوضات النادي الأهلي مع محمد شريف مهاجم الفريق والجارية في الفترة الحالية، في ظل رفض اللاعب تجديد عقده عقب انتهاء الموسم الجديد الذى سيبدأ.

ويهتم الزمالك بضم محمد شريف نظرا لاحتياجه لمهاجم مميز بجوار سيف الدين الجزيري وناصر منسي، على أمل الحصول على توقيع محمد شريف منذ شهر يناير المقبل حال التوصل لاتفاق مالي مع اللاعب، على أن يلعب للزمالك بعد أن ينتهي الموسم الجديد الأخير له مع الأهلي.

وتفاوض إدارة الزمالك لاعبين من الأهلي عن طريق وسطاء وذلك في محاولة منهم لخطف نجم أهلاوي للرد على صفقة إمام عاشور نجم الزمالك الذي انتقل للأهلي.

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحصل لاعبو الأبيض حاليا على راحة سلبية من التدريبات لتجنب تعرضهم للإرهاق بعد موسم شاق وطويل.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.