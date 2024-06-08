الولايات المتحدة.. مشروع لإنشاء ممر شحن بحري أخضر بالشراكة مع سنغافورة

أعلنت موانئ (لوس أنجلوس) بولاية كاليفورنيا، البدء في تنفيذ مشروع مع هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة؛ لإنشاء ممر شحن أخضر، وهو طريق بحري تعتمد فيه سفن شحن على أنواع الوقود والتكنولوجيا الصديقة للبيئة؛ بهدف تقليص الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، أن المشروع نقلة نوعية على صعيد التعاون الدولي، ويهدف للتصدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

من جانبها، قالت مديرة التخطيط وشؤون البيئة بميناء لونج بيتش: "إن هذا النوع من الشراكة الدولية في غاية الأهمية بالنسبة لنا للنظر فيما يمكننا القيام به على نطاق عالمي وإدخال السفن النظيفة في العمليات الدولية، كما أنه يساعد على إزالة الكربون من قطاع الشحن".