تعرف على وفد مصر المشارك في المباحثات المصرية الأذربيجية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلهام علييف رئيس أذربيجان بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية، وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لمصر وأذربيجان، كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وتجرى حاليا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين حيث يحضر من الجانب المصري السفير سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وعقدت قمة مصرية أذربيجية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلهام علييف لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن الدفع قدماً بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية، فضلا عن تناول أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز.