تجديد حبس سائق لودر في دهس شاب بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس قائد "لودر" لاتهامه بالاصطدام بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق محدثًا إصابته التي أودت بحياته، بمدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير مُعدة "لودر" بمحل البلاغ اصطدم قائدها بـ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "توفى مُتأثرًا بإصابته") حال عبوره الطريق ولاذ بالفرار.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومساءلته قانونيًا.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.