الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد على رأس هجوم نانت لمواجهة تولوز

أعلن بيير أريستوي، المدير الفني لنادي نانت، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة تولوز، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

ويستضيف نانت المباراة على ملعب "لا بوجوار" في تمام الساعة الرابعة مساء، وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري مصطفى محمد أساسيا.

وقرر نانت تفعيل عقد شراء مصطفى محمد من جالطة سراي التركي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 5.7 مليون يورو، بعدما لعب له معارا الموسم الماضي في الدوري الفرنسي وسجل 11 هدفا في جميع البطولات.

ويبدأ نانت المباراة أمام تولوز بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: رونيل بييؤ جابرييل - نيكولاس بالويس - كوينتين ميرلين.

خط الوسط: فلوران موليتو - صامويل موتوساميو - بيدؤو شيريفيلا - ماركوس كوكو.

خط الهجوم: مصطفى محمد - موسيس سيمون - ناثان زيزي.