رئيس جامعة القناة يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2022- 2023

نظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2022-2023 وذلك بحضور ناصر مندور رئيس الجامعة .

جاء الحفل بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وإشراف فني الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بحضور عمداء الكليات والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة ووكلاء الكليات ومديري رعاية الشباب بالكليات، وبإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة .

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم بدأت الطالبة أفنان جمال بتقديم فقرات الحفل وبتلاوة مباركه من آيات من الذكر الكريم للطالب محمد فريد استهل الحفل ثم قام الطالب أحمد حسن ممثل للفنون التشكيلية بالجامعة برسم صورة للحفل .

وخلال الحفل - تم تقديم فيلم تسجيلي عن فاعليات الأنشطة الطلابية للعام الجامعي المُنقضي .

واستهلت الكلمات الافتتاحية بكلمة رئيس الاتحاد الطالب كريم عبد الباري والذي شكر خلالها رئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد غنيم والاستاذ عبد الله عامر ومديري الادارات الرئيسية والادارات التي ساهمت في التنسيق للأنشطة ، ثم قدم كريم عبد الباري الجزء الثاني من الفيلم التسجيلي لحفل ختام الانشطة والذي ضم الانشطة الخارجية واللقاءات القمية للجامعة .

وبكلمته كشف الدكتور محمد غنيم عن مساهمات رئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور الرائدة في مجال الانشطة الطلابية والتي بدأت منذ أن تولي عمادة المصرية الصينية ومشاركته في معسكرات إعداد القادة وتبنيه لأهم مبادرات الجامعة مثل أختار مستقبلك والحكاية مصرية وقناتنا ، هذا وقدم " غنيم " تقريرا متكامل عن كافة الفاعليات التي تمت خلال العام الجامعي التي شملت لقاءات داخلية وخارجية وورش عمل ودورات تدريبة ومعسكرات أعداد قادة المستقبل مؤكداً أن الانشطة الطلابية خلال الخمس سنوات الاخيرة كان لها الريادة ليس فقط على مستوى الجامعة بل وعلى مستوى الجامعات المصرية كافه .

كما علق الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الفيديو الذي تم عرضه مؤكدا أنه يُشكل جزء بسيط من الفاعليات التي تمت مُقدماً الشكر لجميع العاملين بالقطاع وللادارات الرئيسية مشيراً إلى أن العام الجامعي المُنقضى شهد مساهمات ثلاث أمناء جامعة هم السيدة هدى فرج ، الاستاذ خالد سويلم ، الدكتورة سهير أبو عيشة واصلاً الشكر إلى السادة الامناء المساعدين .

كما حرص " عبد النعيم " أن يُوجه كلمه إلى طلابه مؤكدا لهم على تميزهم ومواهبهم المختلفة وخاصة الطلاب من ذوى الهمم الذين يثبتون دوماً أنهم قادرون وباختلاف ، مُرسلاً شكر خاص لفريق الكورال والموسيقي ولمعهد إعداد القادة الذي قدم 65 نشاط خلال العام المنقضي

وأنهى "عبد النعيم" كلمته بتقديم الشكر لفريق عمله الدكتورة هبه الدناصوري والدكتور محمد عبد الجواد والدكتور محمد عبد الهادي وللدكتور تامر شوقي والدكتور تامر حسنين والعقيد محمد مصطفي والعقيد فادي نبيل .

واختتمت الكلمات الافتتاحية بكلمة الدكتور ناصر مندور والذي أكد خلالها أن الأنشطة الطلابية تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة حيث يقدم فخامته لها كل الدعم لتحقق المعادلة الصعبة لفرز الطلاب المتميزين والموهوبين بكافة المجالات مع الاهتمام الطالب بكل جوانبه لخلق جيل قادر على القيادة والريادة والتطوير ، مؤكداً أن جامعة قناة السويس متميزه منذ نشأتها تحظى بالريادة فهي الآن ضمن أقدم 7جامعات بمصر ، لافتاً إلى أن العناصر الثلاث للجامعة من الطالب وعضو هيئة التدريس والاداري هم منفذي كافة الاحداث التي تتم داخل الجامعة .

كما واصل "مندور" الشكر إلى الفريق أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني واللواء أ.ح شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على تعاونهم الدائم للجامعة

وطالب رئيس الجامعة طلابه بالمحافظة على أسم الجامعة لانهم ممثليها في كافة ربوع مصر ومؤسساتها فأنتم سفراءنا بين الجامعات .

بدأت مراسم التكريم والتي ضمت تكريم أمناء السابقين والحاليه ثم تكريم مستشاري الانشطة ، تكريم اتحاد طلاب الجامعة ، كليات الجامعة .

تخلل الحفل تقديم عرض مسرحي حول الحياة الجامعية ... وأهمية المشاركه في الأنشطة الطلابية .

ثم تكريم العاملين وشمل المكاتب الرئيسية ، ادارات الجامعة ، الادارات ذات العلاقة ، تكريم المدربين والمحكمين ، تكريم العاملين برعاية الشباب ، تكريم الطلاب ابطال العالم وافريقيا ، النشاط الاجتماعي ، الثقافي الفني ، الرياضي ، المتميزين من ذوي الهمم ومساعديهم ، المتطوعين.