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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إخماد حريق بمخزن للأعشاب الطبية والعطرية بالفيوم

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق هائل شب في مخزن للنباتات الطبية والعطرية بمركز أبشواي ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل بمخزن للنباتات الطبية والعطرية بمنطقة أبو جنسو بمركز أبشواي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق ولم يسفر عن وجود مصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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