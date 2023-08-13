وكيل تعليم المنوفية يتابع امتحانات مدارس المتفوقين "Stem"

تابع اليوم محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، يرافقه محمد صحصاح مدير عام التعليم العام ، وممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية ، وهيثم بدران مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية، قاعات التطوير التكنولوجي للإطمئنان علي سير الإختبارات المؤهلة لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem.

والجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للإختبار 1512طالب وطالبة تم توزيعهم بمعرفة الوزارة بقاعات الاختبارات بالمديرية ،وقاعات الرخصة الدولية ،وقاعات المدرسة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات بشبين الكوم ،وقاعة بمدرسة سرس الليان المتميزة للغات ،وقاعة بمدرسة محمد عادل شبل الثانوية بالباجور ،وقاعة بمدرسة تلا الثانوية الصناعية بإدارة تلا ،

حيث تجري الاختبارات علي مدار 4 أيام متتالية موزعة علي النحو التالي :- السبت والاثنين للبنين ، الأحد و الثلاثاء للبنات.

وطمأن الفولى، الطالبات وأوصي بحل أي مشكلات تطرأ وقت حدوثها .

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