وزير الشباب يشهد المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

شهد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، صباح اليوم الأحد ، وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ،الذي يحمل شعار " الواقع السياسي والاقتصادي المصري ( رؤي - فرص -تحديات ) " ، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالانتخابات الالكترونية والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية ، وتستمر فعالياته حتي الــ 16 من أغسطس الجاري ، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة .

حضر الجلسة ، الدكتور علي الدين هلال ، وزير الشباب والرياضة الأسبق ، السفير محمد العرابي ،وزير الخارجية الأسبق، الدكتور ماجد نجم ، رئيس جامعة حلوان ، الدكتورة سهير عبدالسلام ، عضو مجلس الشيوخ ، المهندس محمد السباعي ، عضو مجلس الشيوخ ، الدكتور عبدالله الباطش ،مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، الأستاذة إيمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الدكتور علوم حميدة ،مستشار وخبير شئون برلمانية بمجلس النواب ، الدكتور رأفت صبحي ، رئيس قطاع الجلسات بمجلس النواب ، الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ،الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي .

يُسلط المؤتمر الضوء عبي رؤي واطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن ولاسيما في جانبيه السياسي والاقتصادي ، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع الخبراء والمتخصصين للوصول إلي تعزيز وتعميق قدرة أعضاء نموذج المحاكاة علي لعب دور عضو مجلس الشيوخ بكفاءة ومهارة وبطريقة علمية وبمنهجية سليمة"

بدأت الجلسة الإفتتاحية بعرضًا تفصيليًا يتضمن أجندة الموضوعات المطروحة للنقاش خلال جلسات وورش عمل المؤتمر :" النظام السياسي المصري وتعزيز المشاركة السياسية ، الطموحات الاقتصادية للتنمية الشاملة والمستدامة ، التحديات الاقتصادية في إطار التنمية ، اختصاصات مجلس الشيوخ وضوابط وضع مسودة لائحة تنظيم عمل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، واستعراض أوراق العمل والمداخلات التي أعدها المشاركين ".

في مستهل كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

جزء أصيل في جسد الحياة السياسية المصرية وتجربة رائدة تأتي استكمالاً لنماذج المحاكاة التي أطلقتها الوزارة نحو خطوات مدروسة لتأهيل جيل جديد من الشباب يعي دور المجالس النيابية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم رئيسي للشباب في كافة القطاعات، وهو ما يدفعنا لبذل قصارى جهدنا لندفع بالوطن للأمام تحت قيادته ، ويثمن دورهم المستدام في بناء الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة جنباً إلي جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة .

أضاف "صبحي" ان نماذج "المحاكاة" تمثل قيمة مضافة للمجتمع ونقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة والشباب وفتح أبواب المستقبل أمام الطاقات الجادة والمجتهدة، وهناك حرص مستدام من القيادة السياسية على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع ولاسيما فئة الشباب، لأنها تؤمن بأن أساس عملية التنمية الشاملة وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية هو تشجيع الحوار البناء المستند إلى الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للدولة ".

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وأوضح وزير الشباب والرياضة ، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبار هذا القطاع عصبا رئيسيا للاقتصاد الوطني، ومحفزا لتحقيق اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة.

وأثنى صبحي على الجهود المبذولة من قبل وحدة السياسات خلال الفترة الماضية، من خلال توحيد الفكر والجهد ونقل الأفكار لخطوات إيجابية، مما يعزز دور وزارة الشباب والرياضة في تقديم الخدمات للشباب بصورة لائقة وعصرية.

وأعرب المشاركون :" عن سعادتهم البالغة لحضور التجربة الرائدة للمؤتمر الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، وأنهم محظوظون بقيادة تستثمر بالإنسان وتستثمر بالموارد لأجله ووجودنا اليوم إنعكاسًا لإهتمام القيادة السياسية بإعدادنا وتأهلينا بطريقة ديمقراطية لممارسة الحياة النيابية ، كأحد المحاور الإستراتيجية لتدشين جسور التواصل المباشر معهم وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات بمختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر 2030 بإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية" .