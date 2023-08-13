تجديد تعيين الدكتور شوقى علام مفتيا للجمهورية

مد الرئيس عبد الفتاح السيسي خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية حيث انتهت تخدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية اليوم وفقا للقرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أغسطس من العام الماضي بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية لمدة عام تنتهي أمس 12 أغسطس 2023.

ونشر الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية تهنئة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بعد التجديد لفضيلته لفترة قادمة مفتيا للديار المصرية.

ونشر الدكتور إبراهيم نجم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي منشورا يقول فيه: مبارك التجديد لفضيلة المفتي.. الحقيقة نبارك لدار الإفتاء ولمصر وللعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق والذي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء نسأل الله أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية.