الصين تدين زيارة نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة وتتوعد بـ"إجراءات قوية"

الأحد 13/أغسطس/2023 - 12:26 م

أدانت وزارة الخارجية الصينية الزيارة الخاطفة التي يقوم بها نائب رئيسة تايوان لاي ويليام إلى الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الصينية - في بيان أورده راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم /الأحد /- إنها تعارض أي شكل من أشكال الزيارات من قبل انفصاليين ساعين إلى ما يسمى استقلال تايوان /على حد وصفها/.

وأكد البيان أن الصين تتابع عن كثب التطورات وستتخذ تدابير حازمة وقوية للدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.

كان لاي قد وصل في وقت متأخر من مساء أمس /السبت/ إلى نيويورك، فيما يعد رسميا توقف في الولايات المتحدة كنقطة عبور وهو في طريقه إلى باراجواي لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد سانتياغو بينيا وأثناء عودته منها.