فتح جبال الملح ببورسعيد أمام الزوار طوال أيام الأسبوع

أعلنت شركة النصر للملاحات، اليوم الأحد، عن فتح جبال الملح أمام الزوار طوال أيام الأسبوع بدلا من يومي الجمعة والسبت فقط، وذلك بالتزامن مع تطوير وتنظيم منطقة جبال الملح من قبل الشركة لتلائم الزوار بشكل آمن وأكثر تنظيمًا.

وسيقضي المواطنون أوقاتهم على جبال الملح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً ما بين التزحلق عليها، والتقاط صور تظهر على أنها وسط الثلوج الكثيفة على جبال من الجليد، كذلك إلقاء حبيبات الملح على بعضهم البعض، في ظل أجواء من المرح والفرحة.

يشار إلى أن جبال الملح شبيهة لجبال الجليد وتعد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويق مختلف للطبيعة، حتى أنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر، ويحرص الزائرون على التزحلق عليها، حيث يلتقط المصورون "فوتوسيشن" للزوار يشبه التواجد وسط الثلوج الكثيفة، ويقوم الزوار بإلقاء الملح إلى أعلى، ليرى من يشاهد الصور على أنها جبال من الثلج وتتساقط الثلوج على رأس الزوار.