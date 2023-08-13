"شئون الحرمين" تختتم الدورة الصيفية الإثرائية لحلقات المسجد الحرام

الأحد 13/أغسطس/2023 - 09:18 ص

اختتمت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدورة الصَّيفية الإثرائية المكثفة لحلقاتِ المسجد الحرام للسنة الثانية على التوالي، التي امتدَّت على مدى (35) يومًا وعلى مدار الساعة دونَ انقطاع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد أن الدورة هدفت إلى نشرِ وتأصيلِ وتعليمِ الطُّرقِ الصَّحيحةِ لحفظِ القرآنِ الكريم ومراجعتِه، عبر عدد من المساراتِ، بمرونةٍ وتيسير، وتوفير بيئةٍ تعليميَّة فريدة.

كما استضافت الدورة المقامة بين أروقة المسجد الحرام خلال فترة إقامتها أكثر من ٣ آلاف مشارك ومشاركة في عددٍ من المسارات والبرامج المتنوعة، وأشرف على نجاحها 130 من صفوة المعلمين والمعلمات.