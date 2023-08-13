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الأحد 13 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023

الذهب
الذهب
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استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 13 أغسطس 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2529 جنيه للبيع و 2686 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2300 جنيه للبيع و 2350 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1971 جنيه للبيع و 2014 جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 14 - الأدني فئة نحو 1533 جنيه للبيع و 1567 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.4 ألف جنيه للبيع و 18.8 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 81.75 ألف جنيه للبيع و 83.53 ألف جنيه للشراء.

واخيرا بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.63 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء. 

أسعار الذهب الذهب اليوم