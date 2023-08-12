الاتصالات: انتهينا من عمل رقم قومى تجريبى للعقارات فى 7 محافظات

حل المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، ضيفا على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

وتحدث المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، عن أهمية مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، قائلا: "تم حصر حوالي 50 من العقارات التي سيصدر لها رقم قومي حتى الان وبالتالي أي خدمة مركبة من جهة أو جهتين أو أكثر ستكون سهلة".

وأضاف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي،: "استفادة المواطن من الرقم القومي للعقار أنه هيقدر يحصل على الخدمات اللي صادرة من أكثر من جهة".

وتابع: "تم حصر جميع المنشآت وتحويلها إلى كوروكي، وتم تحويل الكروكي لخرائط جغرافية، وتم استخدام التصوير الجوي للمطابقة".

وتابع: "انتهينا من العمل في 7 محافظات وهناك 4 محافظات في طور الإصدار وبالتالي الخدمات ستصدر سريعة ومنضبطة لمالكي العقارات التي يصدر لها رقم قومي".

وأوضح: "المشروع الرقم القومي الموحد للعقارات بدأ منذ عام 2017 عندما أعلنا عن تعداد الدولة المصرية""، مضيفا: "تم إصدار رقم قومي عقاري تجريبي لحين ما يتم إصدار القانون في شكله النهائي، وهناك 7 محافظات انتهوا من عمل رقم قومي عقاري لها".