موقف هاري كين.. تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج بكأس السوبر الألماني

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة لايبزيج، في المباراة التي تجمع بينهما في بطولة كأس السوبر الألماني.

يواجه بايرن ميونخ نظيره لايبزيج على ملعبه أليانز أرينا، في مباراة كأس السوبر الألماني، التي تنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يُشارك البايرن في هذا اللقاء بصفته بطلًا للدوري الألماني الموسم المنقضي، أما لايبزيج فهو بطل كأس ألمانيا.

وتتواجد صفقة البافاري الجديدة، الدولي الإنجليزي هاري كين، على مقاعد البدلاء، بعد إعلان النادي الألماني، اليوم السبت، تعاقده مع ثاني هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخيين، قادمًا من توتنهام هوتسبير في الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة بيع نهائي وبعقد يمتد حتى صيف 2027.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: سفين أولرايش

خط الدفاع: بنجامين بافارد – دايوت أوباميكانو – ماتياس دي ليخت – ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش – كونراد لايمر – جمال موسيالا

وفي الهجوم: سيرج جنابري – ليروي ساني – ماتياس تيل.

تنقل مباراة كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونخ ولايبزيج تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 3 HD، بتعليق المعلق أحمد البلوشي.