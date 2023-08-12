الخارجية الروسية تدين "الهجوم الإرهابي" لأوكرانيا على جسر القرم

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، محاولات نظام كييف الإرهابية في تدمير البنى التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم، مبينة أن هذه الأعمال "لن تمر دون رد".

ونقلت الوزارة عن المتحدثة الرسمية باسمها، ماريا زاخاروفا: "بعد ظهر اليوم، حاول نظام كييف مرة أخرى تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم، هذه المرة، تم تحويل صاروخ "إس- 200" الموجه المضاد للطائرات إلى نسخة هجومية".

وأضافت زاخاروفا: "وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم اكتشاف الصاروخ واعتراضه في الجو في الوقت المناسب بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ولم تقع إصابات أو أضرار".

وأردفت زاخاروفا: "بالإضافة إلى ذلك، تعرضت القرم لهجوم مكثف من قبل طائرات دون طيار أوكرانية الليلة، من بين 20 طائرة دون طيار، دمر الدفاع الجوي 14 طائرة، وتم قمع 6 طائرات دون طيار بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية".

وتابعت زاخاروفا: "هكذا، فإن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة، على الرغم من المساعدة الغربية الهائلة، على تغيير الوضع على خط التماس، وتحاول استهداف المنشآت المدنية والمدنيين بمساعدة أساليب إرهابية".

واختتم البيان: "مثل هذه الأعمال التخريبية تمنح المجتمع الدولي فرصة للاقتناع مرة أخرى بالطبيعة الحقيقية لنظام كييف، لا يمكن تبرير هذه الأعمال البربرية ولن تمر دون رد".