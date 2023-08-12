في أسبوعها الثالث.. فنون الصعيد وبحري والنيل تزين مشاركة قصور الثقافة بمهرجان العلمين

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعالياتها مشاركتها في المهرجان الفني الكبير بمدينة العلمين الجديدة، بالعروض الشعبية التي تقدم فنون وتراث المحافظات المصرية لجمهور وضيوف المهرجان

حضر الحفل الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وقدمت الفرق الفنية التابعة للإدارة، على الممشى السياحي بكورنيش العلمين الجديدة، باقة من فنونها الثرية التي شهدت تفاعلا كبيرا، وبدأت بفرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد، والتي قدمت فاصلا مميزا لأشهر رقصات وأغنيات الفلكلور السكندري المعبر عن المدينة العريقة بأحيائها الشعبية الشهيرة.

ومن الصعيد قدمت فرقة سوهاج للفنون للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد الرز رقصاتها التي تعد تمثيلا حيا لتراث منطقة الصعيد الذي يعتمد على الكلمة والنغمة والحركة الشعبية للمنطقة، بمصاحبة الآلات الموسيقية وسط تفاعل كبير.

يشرف على برنامج المشاركة في المهرجان الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية.

كما قدمت فرقة النيل للموسيقي والغناء الشعبي بقيادة الفنانة منال إبراهيم عدة فقرات من الغناء الفلكلوري المصري بمصاحبة الآلات الشعبية المختلفة كالطبلة والمزمار والأرغول والربابة والصاجات نالت إعجاب الجمهور الغفير الذي تفاعل مع الفقرات المتنوعة التي قدمتها الفرق المشاركة. واختتمت الفعاليات بديفيله فني ضم جميع الفرق المشاركة علي أنغام الطبلة والمزمار والصاجات في تناغم فني رائع.

يشار إلى أن قصور الثقافة أشعلت أجواء مهرجان العلمين بفنونها الشعبية منذ تدشين مشاركتها، وتواصل فرق الهيئة تقديم فقراتها الفنية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية المهرجان الذي يعد أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الماضي وتستمر فعالياته حتى 26 من شهر أغسطس الحالي، تحت شعار "العالم علمين".

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