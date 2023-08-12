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السبت 12 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

“رفيق الشناوي” مديرا لمنطقة الوعظ والدعوة والإعلام الديني بجنوب سيناء

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال والتهنئة
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استقبل الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المنطقة بطور سيناء، الشيخ رفيق سليمان ناصف الشناوي، الذى صدر له قرار الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رقم 9 لسنة 2023م  بتوليه منصب مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني بجنوب سيناء.

 
وقدم خضر التهنئة للشيخ رفيق سائلا الله تعالى أن يعينه على المسؤلية متمنيًا له كل التوفيق والنجاح والتميز والترقى معلنا دعم الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية الكامل لمنطقة الوعظ ومدير عام الوعظ والزملاء الوعاظ وجميع العاملين بالمنطقة.

كما قدم خضر كل الشكر والتقدير للشيخ سيد رفعت على الفترة التى قضاها قائما بعمل مدير عام منطقة الوعظ وقام بعمله خير قيام، سئلا الله تعالى له التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة.

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- الشيخ سعيد احمد محمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية الشيخ رفيق سليمان ناصف الشناوي الأستاذ الدكتور أحمد الطيب مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني بجنوب سيناء