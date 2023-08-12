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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد: محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو على مستوى الجمهورية

محافظ بورسعيد خلال
محافظ بورسعيد خلال جولته
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير العمل بمجزر المحافظة ومحطة تسمين الماشية، وذلك لمتابعة مستجدات العمل بهما.

وأكد المحافظ، خلال جولته، على أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وجرى تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

وأشار إلى محطة تسمين الماشية تواصل  استقبال الخراف والماشية بأسعار مخفضة وبأوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة.

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