سبب تنميل الأطراف باستمرار وطرق العلاج

يعاني بعض الناس من مشكلة تنميل الأطراف بشكل مستمر في اليدين أو القدمين وفي الغالب يكون نتيجة لحالة مرضية، أوو عادات خاطئة مثلاً إذا كان الشخص يجلس أو ينام في وضع غير مناسب، فإن هذا قد يسبب ضغط على الأعصاب مما يسبب الشعور بالتنميل في الأطراف والذي يشير إليه الناس على أنه شعور بالوخز بالمسامير أو الإبر.



-أسباب تنميل الأطراف بشكل مستمر:

حالة تسمى الاعتلال العصبي المحيطي، وهذا النوع من تلف الأعصاب يؤدي للشعور بالتنميل والوخز في الأطراف.

العصب المضغوط فقد يعاني الشخص من وخز في قدميه أو يديه بسبب وجود عصب مضغوط في الظهر، والذي يعتبر نتيجة للإصابة أو التورم ومن أعراض ضغط العصب الشعور بالألم والحركة المحدودة ويمكن علاج العصب المضغوط عن طريق (الراحة، الأدوية، العلاج الطبيعي، الجراحة).

السموم فقد يتسبب ابتلاع شيء سام أو امتصاصه عن طريق الجلد سبب في التعرض لوخز وتنميل الأطراف وتشمل السموم كل من (الزرنيخ، الثاليوم، والزئبق) ويجب علاج السموم سريعاً في المستشفى لتجنب أي تأثيرات أخرى.

القلق فالأشخاص المعرضون للقلق قد يعانون من فرط التنفس، مما قد يسبب تنميل الأطراف بشكل مستمر ويعتبر فرط التنفس أحد الأعراض الشائعة للقلق ويتميز بالتنفس بسرعة كبيرة وهذا يسبب خلل في مستويات ثاني أكسيد الكربون والأوكسجين مما يؤدي إلى تنميل الأطراف وعندما يشعر الشخص بالقلق و التنميل، لا بد من أن يتخلصوا من القلق عن طريق بعض العلاجات.

الحمل فعندما تكون المرأة حامل، فإنها تشعر بتنميل القدمين في الكثير من الأحيان، وقد يضغط الرحم على الأعصاب الموجودة في ساقي المرأة الحامل، وهذا يسبب تنميل ووخز في القدمين ويمكن للحفاظ على رطوبة الجسم وتغيير وضع الجسم والراحة أن يساعد في تخفيف الشعور بالتنميل ويجب على المرأة الحامل أن تذهب للطبيب إذا كان تنميل القدمين مستمر وتشعر بضعف الأطراف.

إصابة الإجهاد المتكرر قد تؤدي بالشعور بتنميل الأطراف بشكل مستمر.

نقص الفيتامينات منها (ب 12 ، ب 6 ، ب 1 ، هـ، النياسين).

الفشل الكلوي فقد يكون وخز القدمين أو اليدين علامة على الإصابة بالفشل الكلوي.

يصاب الشخص بمرض السكري بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى تلف الأعصاب.



-العلاجات المنزلية للتخلص من تنميل الأطراف:

الراحة فالعديد من الحالات التي تسبب تنميل الأطراف مثل ضغط والتهاب الأعصاب تتحسن مع الراحة.

كمادات الثلج حيث يساعد الثلج على تقليل التورم الذي يمكن أن يضغط على الأعصاب.

ضع كمادات باردة أو أكياس ثلج على القدم التي تشعر فيها بالوخز لمدة 15 دقيقة في المرة الواحدة عدة مرات يومياً.

الكمادات الساخنة وقد تساعد الحرارة في بعض الأحيان على تخفيف تقلصات العضلات أو التوتر والتي قد تتسبب في تنميل الأطراف.

التدليك وقد يساعد تدليك القدمين أو اليدين على التخلص من تنميل الأطراف عن طريق تعزيز الدورة الدموية الطرفية.