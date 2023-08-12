عمرو دياب يتألق في أضخم حفلات الصيف بالساحل الشمالي

أحيا النجم عمرو دياب حفلا كبيرا في جولف بورتو مارينا هو الأضخم بين حفلات صيف الساحل الشمالي ٢٠٢٣.

وقبل انطلاق الحفل بساعات شهد طريق الساحل ترتيبات واجراءات امنية خاصة بسبب الزحام الذي شهده الطريق، واحتشد الالاف في جولف بورتو مارينا قبل ظهور عمرو دياب مرددين أشهر أغانيه.

وكعادته أطل عمرو دياب على جمهوره بأغنية يا أنا يا لأ التي بدأ بها مجموعة أغنياته ومنها، ده لو اتساب، بحبه، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، راجع، انتي لسه، ايام وبنعيشها، كان طيب، يتعلموا، هتدلع، كما قدم أغنياته الجديدة ياليل ووالله أبدا بناء على طلب الجمهور.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لاحياء حفل كبير في بيروت يوم ١٩ أغسطس الجاري وهو أول حفل له في لبنان منذ ١٢ عاما.