نانسي عجرم تطلق تحدي الصيف مع "تيجي ننبسط"

ظهرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم على منصات التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة، وذلك على وقع أنغامها الجديدة والمفعمة بالحيوية مع أغنية "تيجي ننبسط".



وفي انطلاقة مثيرة، تحدت عجرم جمهورها ومتابعيها للمشاركة في تحدي متميز، حيث نشرت فيديو تظهر فيه وهي تقوم بقفزة متجهة نحو حمام السباحة برفقة أصدقائها، من كليب "تيجي ننبسط".

ودعت نانسي متابعيها بكلمات مليئة بالنشاط والحيوية، بنشر أفضل وأجمل قفزة داخل حمام السباحة على حساباتهم الشخصية، معلقة "مين معقول يعمل مثلنا وينط بحمام السباحة؟".



وفي حين يبدو أن التحدي بريء وبسيط، إلا أن التفاعل الجيد للجمهور مع تحدي عجرم في الساعات الأولى دفع منصات التواصل إلى إظهار عبارة ترتبط مع هذا التحدي، تدعو المتابعين إلى الحذر من مشاهدة هذه الفيديوهات.

يذكر أن كليب "تيجي ننبسط" حقق قرابة مليوني مشاهدة خلال 3 أيام فقط منذ طرحه، ويشار إلى أن الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.