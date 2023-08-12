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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اصابة شخصين فى حادثين منفصلين بمنطقتى أكتوبر وكرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب شخصان فى حادثين منفصلين بمنطقتى اكتوبر وكرداسة وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج. 

 

البداية بتلقى  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع  حادث مرورى ووجود مصاب،امام معاونين الشرطة بطريق الواحات فى اكتوبر وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان البلاغ الحادث.

وتبين بالفحص اصطدام سيارة بشخص مما تسبب   فى اصابته وتم نقله الى مستشفى 6 اكتوبر، لتلقى العلاج ورفع رجال المرور اثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية نحو الواقعة

 

كما أصيب شخص اخر صدمته سيارة بمنطقة المعتمدية بكرداسة وتم نقله لمستشفى امبابة لتلقى العلاج.

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