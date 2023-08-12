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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"مش عارف ينام".. النيابة تناظر جثة رضيعة قتلها والدها بالسلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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كشفت مناظرة نيابة السلام لجثة طفلة رضيعة لقيت مصرعها علي يد والدها بعد وصلة تعذيب بسبب بكائها الشديد أن الطفلة تبلغ عام 

وأضافت المناظرة ان المجني عليها توفيت نتيجة إصابتها بكدمات شديدة في الرأس والذراعين تسبب في اصابتها بنزيف وهبوط بالدورة الدموية ثم الوفاة.

واعترف المتهم بقتل طفلته ضربا، بسبب بكائها الشديد الذي منعه من النوم.

كانت النيابة امرت بحبس المتهم ٤ ايام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة 

تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من مسئول غرفة عمليات النجدة، بالاشتباه في وفاة رضيعة جنائيًا حسب الفحص الطبي المبدئي الذي أثبت وجود آثار كدمات وسحجات "تعذيب".

بالانتقال والفحص عثر رجال المباحث بمكان الحادث على جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا، وتم ضبط والدها على الفور وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الدورة الدموية المباحث الجنائية جثة طفلة رضيعة بكائها الشديد