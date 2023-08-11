«هاتريك» فيرمينو يقود الأهلي لانتصار على الحزم في افتتاح الدوري السعودي

قاد النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلي جدة، فريقه لانتصار على الحزم بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في افتتاح بطولة دوري روشن (الدوري السعودي) في موسمه الجديد 2023-2024.

ونجح فيرمينو في تسجيل 3 أهداف لصالح الأهلي في أول مباراة رسمية له مع فريقه الجديد، بعدما رحل عن ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

هاتريك فيرمينو، جاء في الدقائق 6 و10 و72، وكان الهدف الثاني من صناعة الدولي الجزائري رياض محرز، الذي شارك في 66 دقيقة من المباراة حيث استبدل بزميله فهد الرشيدي.

وجاء هدف الحزم عن طريق فينيسيوس جويس في الدقيقة 50، بعد خطأ فادح من الحارس إدوارد ميندي، الذي أهدى الكرة للاعب الضيوف وتاركًا المرمى خالي ليضع لاعب الحزم الكرة بكل سهولة في شباك الإمبراطور.

وكان أهلي جدة، بدأ مباراة الجولة الأولى من الدوري السعودي أمام الحزم، بالقوة الضاربة وبصفقاته الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تعاقد مع 6 صفقات من قارة أوروبا، بضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي وفرانك كيسي لاعب وسط برشلونة، بالإضافة إلى رياض محرز من مانشستر سيتي، وألان سانت ماكسيمين من نيوكاسل يونايتد، وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق، والتعاقد مع مدافع روما روجر إيبانيز.

وبدأ أهلي جدة مباراة الحزم، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: اليوسكي، روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، علي مجرشي

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض بودبوز

خط الهجوم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، ماكسيمين.

وبتلك النتيجة، تصدر أهلي جدة، جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 2 نقاط، قبل استكمال منافسات الجولة الأولى من المسابقة.