فيتوريا يفضل مواجهة الجزائر عن النمسا وديًا

قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم، مواجهة منتخب الجزائر ودياً في شهر أكتوبر المقبل، وفضل البرتغالي مواجهة الجزائر عن مواجهة منتخب النمسا.

وذلك لأن البرتغالي يري أن الفراعنة يحتاجون الي الاحتكاك بمنتخب افريقي قوي قبل خوض بطولة الامم الافريقية.

كان قد تلقي اتحاد الكرة المصري عرضا من شركة تسويقية لتنظيم مباراة ودية بين منتخب مصر الأول ونظيره منتخب الجزائر وديا في اكتوبر المقبل.