الدوري السعودي.. فيرمينو يتقدم للأهلي بثنائية على الحزم بالشوط الأول

تقدم فريق أهلي جدة بهدفين دون رد على نظيره الحزم، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في افتتاح بطولة دوري روشن (الدوري السعودي) في موسمه الجديد 2023-2024.

سجل ثنائية الأهلي، قائده البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقتين 6 و10، والهدف الثاني جاء من صناعة الجزائري رياض محرز.

بدأ أهلي جدة مباراة الجولة الأولى من الدوري السعودي، بالقوة الضاربة وبصفقاته الجديدة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتتواجد الصفقات الستة في التشكيل الأساسي للإمبراطور أمام الحزم، في المباراة الأولى للأهلي بدوري روشن بعد عودته للمنافسة بعد عام واحد من هبوطه لدوري يلو السعودي.

كان تشكيل الأهلي أمام الحزم، على النحو التالي.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: اليوسكي، روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، علي مجرشي

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض بودبوز

خط الهجوم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، ماكسيمين.