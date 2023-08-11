اتهامات متبادلة.. بكين تعتقل جاسوسا صينيا يعمل لصالح مخابرات أمريكا

أعلنت الصين أنها احتجزت مواطنا صينيا يدعى تشن وي، بتهمة التجسس لصالح المخابرات الأمريكية، وأنها ستحاكمه قريبا.

وقالت وزارة الأمن العام الصينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن تشن وي كان يعمل في شركة خاصة في شنغهاي، وأنه تم تجنيده من قبل عميل أمريكى يدعى "جون" في عام ٢٠١٦.

وأضافت الوزارة أن تشن وي استغل وظيفته لجمع معلومات سرية عن الشئون السياسية والاقتصادية والعسكرية والعلمية للصين، وأنه نقلها إلى "جون" مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن تشن وي اعترف بجرائمه، وأنه يتحمل المسئولية القانونية عن خيانة بلاده، وأنه سيحال إلى المحكمة في أقرب وقت. وتتهم بكين واشنطن بشكل متكرر بالتورط في أعمال تجسس ضدها، وطالبتها بوقف هذه الأعمال، التي تعد انتهاكا لسيادتها وأمنها. وفي المقابل، اتهمت الولايات المتحدة الصين بسرقة الملكية الفكرية والبيانات الحساسة من شركات ومؤسسات أمريكية، وطالبتها بوقف هذه الممارسات، التي تعد تهديدا للأمن القومي.

وقالت مصادر مطلعة إن تشن وي كان يستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني للتواصل مع "جون"، وأنه كان يستخدم أسماء مستعارة ورموزا سرية لإخفاء هويته.