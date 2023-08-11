اقرأ غدا في "البوابة".. إثيوبيا على صفيح ساخن.. حكومة آبى أحمد تفقد إقليم أمهرة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 12 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إثيوبيا على صفيح ساخن.. حكومة آبى أحمد تفقد إقليم أمهرة.. الأزمة اشتعلت مع رفض «فانو» مطالب

الحكومة الفيدرالية بتسليم السلاح

مخاوف أممية من تدهور الوضع الأمنى شمال غربى إثيوبيا

تصنيف النهضة «إرهابية» محاولة برلمانية تصطدم بواقع تونس المرير

الرواتب السبب.. تليفزيون لبنان يتوقف عن البث بسبب إضراب موظفيه

تصعيد جديد.. استشهاد 23 جنديا سوريا فى هجوم لـ «داعش» شرقى البلاد

اتهامات متبادلة.. بكين تعتقل جاسوسا صينيا يعمل لصالح مخابرات أمريكا

23 جثة تم انتشالها بعد غرق قارب للروهينجا خلال هروبهم إلى ماليزيا

الجفاف يجبر إسبانيا على إعادة استخدام مياه الصرف الصحى

أوكرانيا تفتح ممرات على البحر الأسود لتصدير الحبوب رغم تهديدات موسكو.. وسكان كييف فى

الملاجئ بعد استهدافها بصواريخ كينجال الروسية