عمرو عبدالعزيز "مهراجا هندي" في "الليلة كبيرة"

انضم الفنان عمرو عبدالعزيز لضيوف شرف مسلسل "الليلة كبيرة" الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا ويجري تصويره خلال الفترة الحالية في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وظهر عمرو عبدالعزيز في كواليس العمل وهو يرتدي زي مهراجا هندي وجمعته عدد من مشاهد العمل مع الفنانة هالة فاخر والفنان حجاج عبدالعظيم.

مسلسل “الليلة كبيرة” من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وإخراج وسام المدني.