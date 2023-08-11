أكبر سمكة ذهبية معمرة تدخل سجل جينيس.. كم عمرها؟

في واقعة غريبة من نوعها ، سمكة ذهبية المسماة كاراسيوش ‏أوراتوسكاراسيوش ‏أوراتوس متوسط عمرها‎ ‎بين ‏‎10‎ أعوام و‎ 15عاما ، ووصلت إلى سن 43 عاما، وحصلت على لقب أكبر سمكة ذهبية سنا في سجل جينيس للأرقام القياسية.

واصلت السمكة "تيش" حياتها في حوض السمك في شمال يوركشاير، في ‏المملكة المتحدة، تحت رعاية هيلدا هاند وابنها بيتر الذي كان قد‎ ‎فاز ‏بـ"تيش" كجائزة في معرض "رول أبيني" في ‏‎1956‎، عندما كان ‏عمره ‏‎7‎‏ سنوات فقط، وبعد أن غادر منزل العائلة، واصلت والدته ‏رعاية السمكة الذهبية المعمرة‎.‎

لم يتوقع أحد أن تصل "تيش" إلى الأربعينيات من عمرها، لأن العمر المتوقع للأسماك الذهبية لا يعدي في الكثير من الأوقات العشر سنوات.

وبعد 24 عاما من نفوق تيش، لا تزال تحمل الرقم القياسي لأكبر ‏سمكة ذهبية على الإطلاق.

قالت هيلدا هاند صاحبة السمكة لصحيفة ديلي إكسبرس في ‏‎1989‎، إنها كانت تتبع نظام غذائي صحي، وكانت ‏دائما تعيش في مكان هادئ.‏

وأضافت هيلدا، أن لون ‏تيش قد تحول من اللون الذهبي إلى الفضي في سنواتها الأخيرة، كما ‏يحدت للبشر والثدييات الأخرى؛ إذ يتحول لون الشعر إلى ‏الأبيض مع التقدم في السن.‏‎ ‎

وكانت تيش تعيش مع سمكة ذهبية أخرى، تدعى توش، لكنها نفقت ‏في عام ‏‎1976‎، عن ‏‎19‎‏ عاما، وفق ما أورد موقع أوديتي سنترال الإلكتروني.