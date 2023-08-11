حملات فجرًا.. إحالة المتغيبين عن مستشفى دمياط إلى التحقيق

قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط بقيادة الدكتور عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، بالمرور على مستشفيات دمياط العام والحميات والصدر والزرقا والسرو والروضة وفارسكور فجرا؛ للتأكد من الانضباط الإدارى ومدى أداء الخدمة الطبية والعلاجية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية وإجراءات استقبال الحالات والاحالة وبدأت الجولات خلال الساعات الأولى من الصباح؛ لتفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والاقسام الداخلية.

وشدد وكيل الوزارة على تواجد المدير المناوب والفرق الطبية في أماكن عملها ورصد كافة الملاحظات وتذليل اى مشكلات والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع الى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لاية مشكلات.

وتأتي تلك الجولات في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على تقديم افضل خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط عن إستئناف عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر أغسطس الجاري والتى تستهدف (7) قرى بعدة مراكز بدمياط ،وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية.

وفيما يلي بيان بأماكن ومواعيد إقامة القوافل.

وقد وجه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة الطب العلاجي للمرور على مستشفى فارسكور المركزى لمتابعة التزام وانضباط الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية واشتراطات الحماية المدنية وأبرز المعوقات الفنية وسرعة حلها .

حيث تم مرور اللجنة برئاسة الدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى بدءاً بقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوى والحضانة وتم متابعة لتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال وقسم العناية المركزة وتم مناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.