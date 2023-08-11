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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بالفيديو.. "السديس" يتدخل بعد وعكة صحية لإمام المسجد الحرام "المعقيلي"

ماهر المعيقلي و الشيخ
ماهر المعيقلي و الشيخ عبدالرحمن السديس
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ظهرت آثار التعب على الشيخ "ماهر المعيقلي" في المسجد الحرام، في نهاية خطبة اليوم الجمعة، مما دعاه إلى أن يقطع نهاية الخطبة ليقول: "أقم الصلاة"، وحين الشروع بالصلاة لم يستطع إكمال الفاتحة، وعلى الفور تقدم الشيخ عبدالرحمن السديس، الذي كان في الصف وراءه ليؤم المصلين لاستكمال الصلاة.

وفي الوقت ذاته، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بالدعوات للشيخ المعيقلي، داعين له بأن يكون بخير وعافية بعد العارض الصحي، الذي تعرض له، والذي من المحتمل أن يكون بسبب آثار الشمس.

بالإضافة إلى ذلك، طمأن رئيس الشؤون الدينية للحرمين الشريفين الدكتور عبدالرحمن السديس، على صحة الشيخ ماهر المعيقلي والذي تعرض لعارض صحي بسيط.. ودعا الله سبحانه أن يمن على الشيخ المعيقلي بتمام الصحة والعافية.

المسجد الحرام ماهر المعيقلي السديس