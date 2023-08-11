أغاني طربية ومعاصرة لمواهب أوبرا الإسكندرية بدمنهور

تواصل دار الأوبرا المصرية، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، بمحافظة البحيرة، حيث يقدم طلاب فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور، حفلا فنيا جديدا، في الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل، الموافق 13 أغسطس الجاري، بمسرح أوبرا دمنهور، تدريب وقيادة ومصاحبة على آلة البيانو المايسترو الدكتور محمد حسنى.

يتضمن برنامج الحفل نخبة من أشهر مؤلفات الطرب والموسيقى العربية المعاصرة منها: "موشح عجبا لغزال، ولما بدا يتثنى، ويا غريب الدار، ويا بهجة الروح، ولحظ رنا، وبتونس بيك، وتملى فى قلبى يا حبيبى، وأنت عمرى، وقديش كان في ناس، وفيها حاجة حلوة"، أداء المطربات: حبيبة، ونانسى، وأمنية، وآيه.

تأسس مركز تنمية المواهب بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.