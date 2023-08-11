“مياه القاهرة”: مركز خدمة عملاء جديد لسكان مناطق حدائق حلوان والمعصره ووادى حوف

صرح المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه فى إطار التوسع وتحقيق الإنتشار لمراكز خدمة العملاء التابعة للشركة بجميع مناطق محافظة القاهرة، وذلك حرصًا من الشركة على تيسير تقديم خدماتها لكافة عملائها، فقد بدأ مركز خدمة عملاء حدائق حلوان والمعصره فى استقبال عملاء الشركة بمناطق حدائق حلوان والمعصره ووادى حوف.

جدير بالذكر أن المركز يخدم مناطق (المعصره - وادى حوف - حدائق حلوان)، ويقع مركز خدمة عملاء حدائق حلوان والمعصره على كورنيش النيل بجوار مصنع اسمنت طره ويمكن الوصول للمركز عن طريق خرائط جوجل عبر الرابط التالى

https://maps.app.goo.gl/mVBvSD125LbJb3Uw9

أوضح الشيمى، أن عدد مراكز خدمة العملاء الحالية يبلغ ٢١ مركز خدمة عملاء ثابت بالإضافة لمراكز الخدمة المتنقلة المنتشرة بجميع مناطق القاهرة وداخل النوادى الرياضية، وتقدم هذه المراكز خدماتها التى تتمثل فى (فحص الشكاوى - التعاقد على عداد جديد - سداد الفواتير - فحص عداد - استبدال عداد - شحن عداد مسبق الدفع - حبس مياه – الإستفسارات – طلب خدمات كبار السن وذوى الهمم....)، كما تعمل مراكز الشحن داخل هذه جميع المراكز طوال أيام الاسبوع وفى الإجازات والعطلات الرسمية من الساعة ٨ص حتى الساعة ٨م.

كما أكد المهندس مصطفى الشيمى على أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لديها خطة طموحة لتحقيق الإنتشار لمراكز خدمة العملاء التابعة للشركة بكافة الأحياء التابعة لمحافظة القاهرة.. ويمكن التعرف على مزيد من التفاصيل عن الخدمات التى تقدمها مراكز خدمة العملاء عن طريق الخط الساخن 125 او خدمة واتساب مياه الشرب بالقاهرة على رقم 01206665125.

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