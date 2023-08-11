بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَت البورصة المغربية يوم الخميس، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.18 %، عند 12.055،65 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.19 % ليستقر عند 978،61 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.07 % بمجموع 905،89 نقاط.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.12 % بمجموع 11.161،96 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 53 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 624 مليار درهم مغربي.