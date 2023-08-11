تعرف على أسماء المعينين الثمانية بالغرفة التجارية في كفر الشيخ

استكمالاً لتشكيل أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، والذين تم انتخابهم في يونيو الماضي، أصدر المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 272 لسنة 2023م، الذي يتضمن تعيين 8 أعضاء جدد بمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافطة كفر الشيخ.

وصدر قرار وزير التجارة والصناعة، أسفرت عن فوز كل من: حاتم السعدي عبد الغفار، بحصوله على 3567 صوتًا، وحجازي الشراكي بحصوله على 3479 صوتًا، والدكتور علاء إبراهيم ريحان بحصوله على 3259 صوتًا، وأسامة عتمان، بحصوله على 3223 صوتًا، والكيميائي عبد العال سليمة، بحصوله على 3044 صوتًا، ومحمد الجراحي، بحصوله على 3015 صوتًا، ومحمد صلاح دشيشة، بحصوله على 2883 صوتًا، وفؤاد عمرو، بحصوله على 2868 صوتًا.