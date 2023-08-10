اليابان ترحب بانتعاش السياحة الوافدة من الصين بعد تضررها جراء كورونا

رحبت المؤسسات السياحية اليابانية بإعلان الصين، اليوم /الخميس/، استئناف رحلات الجولات الجماعية من الصين بعد توقفها إثر جائحة كورونا.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية اليابانية إلى أن وكلاء السياحة اليابانيون يعكفون على دراسة زيادة عدد الرحلات بين الصين واليابان، على أمل أن يؤدى استئناف الجولات البينية إلى زيادة الأرباح فيما استعدت المتاجر الكبرى المعفاة من الرسوم الجمركية لاستقبال الصينيين.

ولفتت إلى أن قطاع السياحة يأمل أن يؤدى تدفق السياح الصينيين إلى ارتفاع معدلات الإشغال، لكن مسئولى القطاع لا يزال يساورهم القلق بشأن نقص العمالة حيث وجه وباء كورونا ضربة قوية لنشاط الضيافة والفندقة فى اليابان، مما تسبب فى استقالة العديد من الموظفين.

وقال متحدث باسم قطاع الفنادق اليابانية: "نعمل على تأمين الأشخاص ذوى المهارات اللغوية من خلال وسائل مختلفة، بما فى ذلك التدريب الداخلى للكوادر".

ورفعت الصين اليوم قيود الجولات الجماعية على المواطنين الصينيين، وهو إجراء كان سارى المفعول منذ يناير 2020.