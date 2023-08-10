قرار جديد بشأن المتهم بقتل زوجته ونجلته وإصابة ٤ من بناته

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم بذبح زوجته وطفلته والشروع في قتل 4 آخرين من بناته، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قد أمرت بالإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، واستعجال قرار الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليهم، وكذلك التحريات التكميلية التي تجريها الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تبين من خلال مناظرة النيابة لجثامين المجني عليهم، أن الأم في العقد الرابع من العمر ترتدي كامل ملابسها ومصابة بعدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسم الرقبة والصدر، والطفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات ومصابة بجرح ذبحي بالرقبة، كما تبين أن باقي أبنائه مصابين بجروح ذبحيه في الرقبة وحالتهم حرجة ويتلقون العلاج



بدأت الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بلاغ من غرفة عمليات النجدة، يؤكد مقتل ربة منزل وطفلتها، وإصابة ٤ آخرين من ابنائها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين مقتل ربة منزل تدعي " ر" وطفلتها" ج" بجرح ذبحي وإصابة ٤ آخرين، من بناتها وهن "م" تبلغ من العمر ١٦ عام ، "م" ١٥ عام ، "م" ٨ سنوات و"س" ٥ سنوات، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة الأب" ع.ال .ب" مدمن مواد مخدرة، وقام بتنفيذ جريمته بعد مشاجرة بين المتهم وزوجته، بسبب خلافات أسرية وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم واقتياده لقسم الشرطة للتحقيق معه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة