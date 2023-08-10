تحديد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بشمال سيناء

أعلنت المنطقة الأزهرية في شمال سيناء، اليوم الخميس، في بيان رسمي عن مقرات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، حيث بلغت 4 مقار على مستوى المحافظة.

وقالت المنطقة في بيان، إن اللجنة الأولى في العريش بمعهد بنين العريش الابتدائي وتضم لجان معاهد «العريش- الثانوى (بنون) الصفا فتيات ثانوى / ضاحية السلام فتيات ثانوى بالريسه) / فتيات المساعيد الثانوي.

وأضافت المنطقة أن المقر الثاني في الشيخ زويد بمعهد الشيخ زويد الاعدادي القديم وتضم اللجان معاهد«أبوطويلة بنون ثانوى / الجورة بنون ثانوى / الجورة فتيات ثانوى / الشيخ زويد فنيات ثانوى / الماسورة بنون ثانوى / رفع فتيات ثانوى / رفح جديد ينون ثانوى / الماسورة فتيات ثانوى / فتيات نجع شیبانه».

وتابعت أن المقر الثالث في بئر العبد بمعهد رابعة الثانوي فتيات ويضم معاهد«بئر العبدبنون ثانوى بتر العيد فتيات ثانوى رابعة فتيات ثانوى / ٦ أكتوبر بنين الامام الحسيني) / قاطية بتون ثانوى / بنين الكرامة الثانوى / بالوظة بنين الثانوى بالوظة فتيات الثانوى».

وأشارت المنطقة إلى أن المقر الرابع في معهد أم شيحان للبنين في وسط سيناء، ويضم معاهد «الجفجافه بنين / الجنجافه فنيات / بنين ام شيحان الثانوى / فتيات ام شيحان الثانوى وادى العمرو الثانوى فتيات وادى العمرو الثانوي بنين / المنبطح على ابن ابى طالب فتيات ثانوى / المنبطح على ابن ابی طالب بنين ثانوي»