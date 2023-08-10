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الخميس 10 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة المنصورة تشارك في معرض ومؤتمر التعليم العالي للجامعات

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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شاركت جامعة المنصورة في فعاليات معرض ومؤتمر التعليم الدولي العالي للجامعات 2023، في دورته الـسابعة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ونظمته مؤسسة أخبار اليوم؛ بمشاركة كبرى الجامعات ؛ الحكومية، والأهلية، والخاصة، والمعاهد العليا، خلال الفترة من 10- 11 أغسطس، بأرض المعارض بمدينة نصر.

تأتى مشاركة جامعة المنصورة تحت رعاية  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وبوفد برئاسة الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتور أحمد أنور العدل المشرف على ادارة الوافدين، الدكتور أحمد رمضان مدير برنامج الصيدلة الاكلينيكية بجامعة المنصورة الأهلية.

من جانبه أكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن مشاركة جامعة المنصورة بفعاليات المعرض بهدف التعريف بالكليات، والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة للطلاب، وشرح المميزات وكافة التفاصيل للطلاب وأولياء الأمور ، وكذلك البرامج الجديدة والمتميزة المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والتي تتبنى نظام الساعات المعتمدة بالمرحلة الجامعية الأولى والتى تخدم متطلبات سوق العمل محليًا، وإقليميًا ودوليًا، ووظائف المستقبل.

وأشار الدكتور طارق غلوش إلى  أن المعرض يعد أحد أكبر معارض التعليم العالي في مصر، بمشاركة ٧٥ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعاهد حكومية وخاصة، ويعد المعرض فرصة للترويج والتسويق للإمكانيات، والقدرات التي تتوفر لدى الجامعة حيث يوجد 60 برنامج نوعى فى المرحلة الجامعية الأولى ( البكالوريس – الليسانس ) ، وإتاحة المجال أمام طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية؛ للاطلاع على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة لهم، وما تشتمل عليه الجامعة من برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي، فضلاً عن توضيح المسارات التعليمية المختلفة أمام الطلاب الجدد.

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أرض المعارض بمدينة نصر التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الجامعات المصرية جامعة المنصورة