مشاركة وزيرة البيئة في ورشة العمل الإقليمية.. ياسمين فؤاد: تطوير وتنمية السياحة البيئية يساهم في دعم الاقتصادات الوطنية ونسعى لاعتماد نهج إقليمي جديد.. الاتحاد النوعي للبيئة: نطالب بمزيد من الاهتمام

- ياسمين فؤاد: تطوير وتنمية السياحة البيئية يساهم في دعم الاقتصادات الوطنية

- الاتحاد النوعي للبيئة: نطالب بمزيد من الاهتمام بالسياحة البيئة بمشروعات تراعي الاشتراطات البيئية ومزيد من التعاون العربي

- «عيسى»: توفير التمويل المناخي كلمة السر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن وزارة البيئة المصرية تدرك جيدًا أهمية السياحة البيئية ودورها الهام في دعم اقتصادات الدول، لاسيما وهناك اهتمام بتطوير السياحة البيئية مع كافة الشركاء الدوليين والوطنيين، من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، بهدف تطوير السياحة البيئية والسياحة المستدامة والحفاظ على التوازن البيئي، لضمان استدامة النشاط السياحي وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري؛ وهنا يرحب الخبراء بالتعاون العربي المشترك في المشروعات التي تحافظ التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة، وأوصوا بالسعي لتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في المشروعات شريطة مراعاة الاشتراطات البيئية المحددة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى ورشة العمل الإقليمية المنعقدة بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان "الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية"، على رأس وفد رفيع المستوى والتي ينظمها مشروع الطيور الحوامة المهاجرة المنفذ من جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع منظمة بيردلايف انترناشنوال وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي والممول من مرفق البيئة العالمي، وبالتعاون أيضًا مع "مشروع دمج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي في مصر" والممول من قبل مرفق البيئة العالمي والمنفذ من خلال وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال الفترة من ٩ إلى ١١ اغسطس الجاري.

بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: لدينا عشرات المواقع التى تصلح للسياحة البيئية وفي حالة الاهتمام بها سيكون لديها مردود هام على الاقتصاد المصري، ولعل المشروعات الأخيرة التي أعلنت عليها وزارة البيئة بغرض السياحة البيئية والعمل حماية التنوع البيولوجي من خلال مراعاة الاشتراطات البيئية.

وأضاف "إمام": التنسيق مع الجانب الأردني الشقيق خطوة هامة خاصة في مشروع الطيور الحوامة المهاجرة وذلك يعمل على دمج برامج سياحة مشاهدة الطيور فى قطاع السياحة، خاصة أن الطيور المهاجرة تعتبر سفراء عالميين للطبيعة، وعلينا التوسع في مثل المشروعات بين الدول العربية والحفاظ على المحميات الطبيعية التى تنتشر بالدول العربية.

وبحسب الدكتورة ياسمين فؤاد، وضع مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة فى مصر أدلة استرشادية للاستدامة المرتبطة ببرامج دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر وإعداد الاشتراطات المرجعية التي يتم الرجوع إليها، لتطبيق معايير الاستدامة بمختلف المنشآت السياحية، كما أطلقت الوزارة من خلاله العديد من المبادرات الواعدة للحفاظ على البيئة والترويج للسياحة البيئية مثل مبادرة Eco Egypt وحكاوي من ناسها، كما نجح المشروع فى الحصول على المركز الرابع عالميًا في نسب اعتماد مراكز الغوص للعلامة الخضراء جرين فنز.

وبدوره يقول الدكتور هشام عيسى، الخبير البيئي، من الأمور الهامة هي تعزيز المشروعات المعنية بالسياحة البيئة وتوسيع نطاق المشاركة بين الدول العربية ولكن تبقى نقطة التمويل هي النقاط الجوهرية وهذه تأتي من مدى اهتمام برامج الأمم المتحدة في توفير التمويلات اللازمة لدعم أكثر من مشروع سواء السياحة البيئية أو المشروعات التي تعزز التنمية المستدامة أو تلك المشروعات التي تخدم التنوع البيولوجي مثل حماية المحميات الطبيعية.

وأضافت "وزيرة البيئة": نسعى من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة لتحقيق مفهوم دمج برامج سياحة مشاهدة الطيور فى قطاع السياحة، حيث تعد الطيور سفراء عالميين للطبيعة، فهي تربطنا وتمنحنا معلومات عن بيئات مختلفة بالكوكب كما تربط الناس بالطبيعة خلال رحلاتها السنوية، للعثور على أفضل الظروف البيئية والموائل المتاحة لتغذية وتربية صغارها، وقدم مشروع الطيور الحوامة المهاجرة نموذجا فريدا لسياحة مشاهدة الطيور عندما قام المشروع بتهيئة محطات معالجة الصرف الصحي (برك الأكسدة الطبيعية) والواقعة في مسار هجرة للطيور الحوامة بمدينة شرم الشيخ لتكون بمثابة موائل طبيعية لاستضافة الطيور المهاجرة.

من جهته أعرب السيد نايف حميدي الفايز رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عن سعادته لهذا التعاون المشترك، مؤكدًا ان ورشة العمل تضمنت مجموعة متنوعة من الجلسات، والعروض التقديمية وحلقات نقاشٍ ومداولات تفاعلية لعدد من المواضيع التي أظهرت الجوانب المختلفة للسياحة البيئية، مُشيرًا إلى أن الموضوعات التي تمت تغطيتها تمثلت في دعم تنمية السياحة المستدامة، والحفاظ على مواقع التراث الطبيعي والثقافي، والمشاركة المجتمعية.